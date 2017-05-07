خصائص تكنولوجية مميزة لـ سيارة جي إم سي سييرا 2017 - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تحافظ سيارة جي إم سي سييرا 2017 الجديدة على التصميم المتميز الذي تشتهر به طرز سيارات علامة جي إم سي مع التركيز بشكل أكبر على مستويات وتقنيات السلامة و الاتصال.

وبالحديث عن السيارة من منظور هندسي، فقد تم تصميم تقنيات السلامة في سييرا 2017 لحماية السائق والركاب قبل وأثناء الاصطدام.

وتشمل هذه الخصائص، ميزة الحفاظ على المسار ” Lane Keep Assist” التي تساعد في إبقاء المركبة في مسارها الصحيح مع تعديلات خفيفة على التوجيه، إضافة إلى ميزة نظام التحكم بالأضواء الأماميةIntelliBeam ، التي تضبط تلقائياً الأشعة العالية لحركة المرور القادمة، كما تم تزويد حزمة إنذار السائق المعززة في 2017 بنظام فرملة يعمل على خفض السرعة الأمامية بشكل تلقائي، حيث تتوفر هذه الميزة في نماذجSLT و سييرا دينالي.

وبالإضافة إلى ذلك، يهدف نظام إنذار الاصطدام الأمامي إلى تنبيه السائق وجعله أكثر إدراكاً لما حوله من خلال تتبع السيارة القادمة باستخدام كاميرا أمامية وجهاز إنذار بصري وسمعي ثلاثي الخطوات، في حين أن مقعد التنبيه الخاص بالسلامة يستخدم الاهتزازات التوجيهية لتحذير السائق من أي تهديد. وقد تم إدخال ميزة جديدة على نظام إنذار السلامة في سيارة سييرا 2017 وهي نظام الفرملة الجديد الذي يعمل على خفض السرعة بشكل تلقائي من خلال استخدام أجهزة استشعار الكاميرا ذاتها وتنبيهات بصرية وحسية وصوتية ثلاثية الخطوات لتجهيز الفرامل.

وفي نهاية عملية التنبيه تتم عملية خفض السرعة ومن ثم الوقوف بشكل تلقائي إذا لم يكن هناك استجابة من السائق لإيقاف السيارة لتجنب وقوع الحادث.

وتوفر المزايا التكنولوجية الحديثة التي تقدمها سيارة سييرا قيادة أكثر أمناً وتقنيات اتصال عصرية من خلال مزايا التكامل الجديدة مع الهاتف عبر نظام Intellilink الترفيهي المعلوماتي المتطور، إضافة إلى ميزة السماح لمستخدمي الهواتف الذكية بدمج وظائف هواتف معينة على شاشة اللمس الملونة الخاصة بنظام Intellilink، حيث يمكن للمستخدمين طلب الموسيقى، وتطبيقات الملاحة، والأوامر الصوتية، والمزيد من الخدمات عبر الهواتف المتوافقة مع النظام CarPlay من آبل .

علاوة على ذلك، تم إضافة ميزة شحن الهاتف لاسلكياً الجديدة وهي متوفرة في نماذج المقصورة المزدوجة مع مقاعد حاضنة في سيارات SLE و SLT و سييرا دينالي. فضلاً عن أنظمة ترفيهية مميزة تشمل مشغل DVD / بلو راي ,جهاز تحكم عن بعد لاسلكي، وشاشة عرض LCD بقياس 9.2 إنش، ومجموعتين من سماعات الرأس اللاسلكية الموجودة في مقصورة القيادة في سيارتي SLT وسييرا دينالي.

ولا تزال سيارة سييرا 2017 محافظة على قدرتها وقوتها عند الطلب. ويعتبر محرك V8 سعة 6.2 ليتر بعزم 420 حصاناً وعزم دوران 460 (623 نيوتن متر) المتوفر على SLT و قياسي على سييرا دينالي, هو الأقوى على مستوى الشاحنات الخفيفة. وهو مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي ثماني السرعة يدعم قدرات قطر قصوى تبلغ 5443 كلغ بحسب الممارسات الموصَى بها من قبل جمعية مهندسي السيارات تحت الرقم J2807.

تواصل سيارة سييرا دينالي 2017 العرف الذي اشتهرت به منذ اطلاقها بكونها الشاحنة الوحيدة بحجمها المتكامل التي تتميز بخصائص نظام التحكّم المغناطيسي في القيادة ، كما أنها تبقى الشاحنة الأكثر تقدما من الناحية التكنولوجية في السوق.

وعلاوة على ذلك، فإن تشكيلة سيارات سييرا بأكملها متاحة مع عدد من الميزات التي تم هندستها لعمليات السحب الكبيرة. بما في ذلك مقصورة NHT، التي تحتوي على محور خلفي 9.76 إنش، ومقابض خلفية ثقيلة، ونظام دوزنة فريد من نوعه، ونظام تبريد معزز ووحدة تحكم متكاملة بالفرامل لتحسين القدرة والراحة عند النقل.

تتوفر سيارة جي إم سي سييرا 2017 بألوان خارجية جديدة بما في ذلك الرمادي الداكن والمعدني اللامع والمعدني الذهبي.