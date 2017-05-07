بالصور.. تعرف على أسعار ومواصفات نيسان باثفندر موديل 2017 - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

نيسان باثفندر تحتفل بعامها الثلاثين في الأسواق بوجه جديد ومولد طاقة معاد تأهيله لعام 2017، بالإضافة إلى ديناميكيات محسنة وخصائص سلامة وتقنية جديدة.

يمكن ملاحظة وجه السيارة المربع المزود بأحدث لمسات نيسان التصميمية، كشبكة مبرد V-Motion ومصابيح نهارية LED على شكل بومرنج بشكل قياسي على جميع الموديلات الأربعة للسيارة، أما بالنسبة للتحديثات الديناميكية الهوائية فقد خفضت صانعة السيارات اليابانية معادل السحب للكروس أوفر إلى 0.33 من 0.34، ومن المتوقع أن شكل السيارة الأملس سيحسن من كفاءة وقودها، والتي تقدر حاليا عند 20 ميل لكل غالون في المدينة و27 ميل في الطرق السريعة.

نيسان تزعم أن أكثر من نصف أجزاء محرك الـ V6 سعة 3.5 لتر لباثفايندر تعتبر جديدة، بقوة 284 حصان وعزم دوران بـ 259 رطل-قدم، مع ناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار، ويسمح مولد الطاقة الجديد للسيارة بسحب 600 رطل، أي ألف رطل أكثر من الجيل الحالي.

ننتقل لداخل السيارة، حيث نجد شاشة عرض محسنة بالألوان بشكل قياسي الآن في جميع الموديلات، مع شاشة لمس أخرى في المنتصف بطول 8 إنش، بينما نظم الملاحة متاحة في النسخة الأعلى اداء من السيارة Platinum، واختيارية في نسختين، وعير متاحة في النسخة الأساسية.

نيسان باثفندر موديل 2017 هي كروس أوفر عائلية مريحة بثلاثة صفوف للمقاعد، وربما لن يبهر الموديل الجديد العالم بأي شيء مفاجئ، ولكن التحديثات الأخيرة قد تحافظ على السيارة من الانقراض للوقت الحالي، وبالنسبة لأسعار السيارة فنتوقع تمحورها حول سعر الجيل الحالي بـ 30،730 دولار (115،000 ريال سعودي)، وانتظروا طرحها في الأسواق في سبتمبر القادم.