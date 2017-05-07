اطلاق اسم رئيس وزراء كندا على مولود سوري - صحيفة صدى الالكترونية

أوتاوا(صدى):

أطلق لاجئان سوريان في مدينة كالغاري الكندية، اسم رئيس الوزراء جاستن ترودو على رضيعهما الذي ولد مساء أمس الجمعة.

وذكرت صحيفة ” سي تي في ” المحلية اليوم السبت، أن زهير بلال، والد الرضيع السوري أصر على التسمية بالاسم الكامل لرئيس الوزراء الكندي، لدوره الفعال في خدمة اللاجئين السوريين.

وقالت الوالدة عفراء الحاج الزوجة، ” نريد أن نشكر رئيس الوزراء جاستن ترودو، لأنه سمح باستقبال الكثير من السوريين اللاجئين في بلاده ” .

وكان الزوجان قد وصل إلى كالغاري جنوبي ولاية ألبرتا الكندية عام 2016 برفقة طفليهما، لينضما إلى 33 ألف لاجئ استقبلتهم كندا منذ بداية الحرب الأهلية في سوريا.