 اطلاق اسم رئيس وزراء كندا على مولود سوري - صحيفة صدى الالكترونية

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اطلاق اسم رئيس وزراء كندا على مولود سوري

اطلاق اسم رئيس وزراء كندا على مولود سوري
أوتاوا(صدى):

أطلق لاجئان سوريان في مدينة كالغاري الكندية، اسم رئيس الوزراء جاستن ترودو على رضيعهما الذي ولد مساء أمس الجمعة.

وذكرت صحيفة ” سي تي في ” المحلية اليوم السبت، أن زهير بلال، والد الرضيع السوري أصر على التسمية بالاسم الكامل لرئيس الوزراء الكندي، لدوره الفعال في خدمة اللاجئين السوريين.

وقالت الوالدة عفراء الحاج الزوجة، ” نريد أن نشكر رئيس الوزراء جاستن ترودو، لأنه سمح باستقبال الكثير من السوريين اللاجئين في بلاده ” .

وكان الزوجان قد وصل إلى كالغاري جنوبي ولاية ألبرتا الكندية عام 2016 برفقة طفليهما، لينضما إلى 33 ألف لاجئ استقبلتهم كندا منذ بداية الحرب الأهلية في سوريا.


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