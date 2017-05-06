ريال مدريد يتغلب على غرناطة برباعية - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

تغلب ريال مدريد على غرناطة باربعة اهداف مقابل لا شيء وذلك في المباراة التي اقيمت مساء السبت ضمن منافسات الدوري الاسباني لكرة القدم والتي اقيمت على أرضية ملعب الاخير.

وانطلقت المباراة بكل قوة جانب الطرفين من اجل البحث عن تسجيل الهدف الاول، وعند الدقيقة 3 تمكن خاميس رودريجيز من تسجيل الهدف الاول لناديه بعدما استلم تمريرة من جانب اللاعب لوكاس فاسكيز.

وعند الدقيقة 11 عاد خاميس من جديد ولكي يدون الهدف الثاني لفريقه بعد تمريرة من البرتغالي فابيو كوينتراو.

وسجل الفارو موراتا الهدف الثالث للميرنجي عند الدقيقة 30 بعد تمريرة من دانيلو، وعاد موراتا من جديد ولكي يسجل الهدف الرابع في الدقيقة 35 بعد تمريرة من ماركو اسنيسيو وانتهى الشوط الاول من المباراة على واقع تقدم الضيوف بأربعة اهداف مقابل لاشيء.

بالشوط الثاني قام الفرنسي زيدان باخراج كلا من ماركو اسينسيو، فاسكيز وكاسيميرو وانزل بدلاً منهما كريم بنزيما وايسكو وماريانو واستمرت المحاولات بين الطرفين حتى انتهت المباراة في النهاية بفوز النادي الملكي.