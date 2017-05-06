 المعارضة الإيرانية: نظام طهران مسؤول عن مقتل عمال المناجم - صحيفة صدى الالكترونية

  • السبت 6

    مايو

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. المعارضة الإيرانية: نظام طهران مسؤول عن مقتل عمال المناجم

المعارضة الإيرانية: نظام طهران مسؤول عن مقتل عمال المناجم

المعارضة الإيرانية: نظام طهران مسؤول عن مقتل عمال المناجم
طهران(صدى):

اعلنت المعارضة الإيرانية، أن نظام طهران تعامل بعدائية مع ضحايا حادثة منجم ” آزاد شهر ” والذي قتل على أثره ما لا يقل عن 35 عاملاً، محملة النظام مسؤولية الحادثة.

وقالت مريم رجوي زعيمة المقاومة الإيرانية، إن النظام الإيراني هو المسؤول عن هذه الحوادث الأليمة خاصة زيادة عدد الخسائر البشرية، وقدمت تعازيها لعوائل الضحايا وأهالي محافظة جولستان وعموم العمال.


الوسوم:, , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 25162 ] نشر منذ 18 دقيقة

الملالي لعنهم الله وملهم في جهنم ,,

,, هم سبب كل الوفيات اللتي بفعل فاعل ، في المنطقه والمناطق المجاوره ..

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *