المعارضة الإيرانية: نظام طهران مسؤول عن مقتل عمال المناجم - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

اعلنت المعارضة الإيرانية، أن نظام طهران تعامل بعدائية مع ضحايا حادثة منجم ” آزاد شهر ” والذي قتل على أثره ما لا يقل عن 35 عاملاً، محملة النظام مسؤولية الحادثة.

وقالت مريم رجوي زعيمة المقاومة الإيرانية، إن النظام الإيراني هو المسؤول عن هذه الحوادث الأليمة خاصة زيادة عدد الخسائر البشرية، وقدمت تعازيها لعوائل الضحايا وأهالي محافظة جولستان وعموم العمال.