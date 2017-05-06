تدشين السوبركار 750S القادمة بمحرك جديد من “ مكلارين ” - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

الجيل الثاني من محرك السلسلة الخارقة لمكلارين سيتم تدشينه رسميا بمعرض سيارات جنيف السابع والثمانين في 7 مارس المقبل.

والمحرك الجديد ذو شاحنين توربينيين سعة 4 لتر 8 سلندر V, ويمكّن السوبركار 750S خليفة الـ 650S من قطع مسافة ربع ميل (0.40 كيلومتر) خلال 10.3 ثانية فقط, ويدفعها من الصفر وحتى 200 كيلومتر خلال 7.8 ثانية فقط بصوت هادر كما تضمّ حجرته ضوءًا يتوهّج عند تشغيل المحرك.

ومحرك السلسلة الخارقة الجديد M840T يكسر الحواجز بين الهايبركارز والسوبركارز بكفاءته العالية لاستهلاك الوقود وانبعاثاته شديدة الانخفاض وعزم دورانه العالي وقوته الضخمة والاستجابة السريعة لكلٍّ من الشاحنين التوربينيين ودواسة الوقود.

وقد تم تصميم عادم السوبركار الجديدة بعناية ليتلائم مع أداء المحرك الجديد, ولكن مع ذلك متاح للعملاء الحصول على عادم رياضي اختياري.

هذا وسينوجب علينا الانتظار قليلاً حتى يتم كشف مزيد من التفاصيل عن الجيل الثاني من محركات السلسلة الخارقة لمكلارين بجنيف.