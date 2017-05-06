الشيخ المطلق يوضح الحكم الشرعي في تساهل المدارس مع غش الطلاب - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

حذر فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، المستشار في الديوان الملكي، من التهاون في الغش، في بعض المدارس الأهلية.

وأضاف في فضيلته في رده، ببرنامج ” استديو الجمعة ” ، أمس، على إذاعة ” نداء الإسلام ” ، على متصل سأل عن رأي فضيلته في انتشار ظاهرة الغش في الاختبارات بين الطلاب، وتساهل المعلمين في المراقبة عليهم، قائلا: ” الدراسة والاختبارات شرعت ليطور الطالب نفسه، ويستفيد من هذه الدروس التي ألفها وراجعها نخبة من المختصين رأوْا فيها بناء الطالب علميا ” .

وأكد المطلق: ” الاسهانة بتمكين الطلاب من الغش، ليس من الأمانة، وعندئذ هذا يكون ضد مصالح الدراسة العليا التي تحرص عليها سياسة التعليم؛ فيتخرج الطلاب وهم لا يعرفون شيئا؛ والسبب هو هذا الغش الذي يتغافل عنه كثير من المراقبين والمعلمين والإدارات! ” .

وبين فضيلته أن وزارة التعليم جادة في ردم فجوة المثلث التحصيلي بين تحصيل الطالب واختبارات قياس والاختبارات التحصيلية .