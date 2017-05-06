 دراسة أكاديمية ترصد مخالفات في الصحف الإلكترونية وتطالب بمقاضاة ملاكها - صحيفة صدى الالكترونية

  • السبت 6

    مايو

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دراسة أكاديمية ترصد مخالفات في الصحف الإلكترونية وتطالب بمقاضاة ملاكها

دراسة أكاديمية ترصد مخالفات في الصحف الإلكترونية وتطالب بمقاضاة ملاكها
طلال الغامدي(صدى):

طالبت دراسة أكاديمية ، بمقاضاة الصحف الإلكترونية التي لم تلتزم بالحرية الأخلاقة المسئولة .

وكشفت الدراسة التي حملت عنوان « المسؤولية الأخلاقية للإعلام الجديد في مواقع الصحف الالكترونية في السعودية»، أن 61% من متابعي الصحف الإلكترونية يرون أنها تقدم معايير الشهرة على حساب المضمون الإخباري، فيما قرر 43.4% بعدم توافر قيم الحيادية لدى العاملين في مواقع الصحف الالكترونية.

وحثت الدراسة على قيم المسؤولية الأخلاقية المطلوب توافرها في الصحف الالكترونية السعودية.


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