دراسة أكاديمية ترصد مخالفات في الصحف الإلكترونية وتطالب بمقاضاة ملاكها - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

طالبت دراسة أكاديمية ، بمقاضاة الصحف الإلكترونية التي لم تلتزم بالحرية الأخلاقة المسئولة .

وكشفت الدراسة التي حملت عنوان « المسؤولية الأخلاقية للإعلام الجديد في مواقع الصحف الالكترونية في السعودية»، أن 61% من متابعي الصحف الإلكترونية يرون أنها تقدم معايير الشهرة على حساب المضمون الإخباري، فيما قرر 43.4% بعدم توافر قيم الحيادية لدى العاملين في مواقع الصحف الالكترونية.

وحثت الدراسة على قيم المسؤولية الأخلاقية المطلوب توافرها في الصحف الالكترونية السعودية.