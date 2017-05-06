جمعية «تأهيل» في 3 مدن تعلن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جمعية عنيزة للخدمات الإنسانية «تأهيل» لخدمة ورعاية وتأهيل ذوي الإعاقة، عن توفّر وظائف صحية شاغرة لدى برنامج الرعاية المنزلية، وذلك للعمل بفروع الجمعية في كل من «الرياض، وجازان، والأحساء».

وأبرزت الجمعية، أنَّ الوظائف بمسمى:

1- فني تمريض – (الرياض).

2- طبيب عام – (جازان): خبرة خمس سنوات.

3- أخصائي علاج طبيعي – (الأحساء).

وأوضحت الجمعية، أنّ على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: ( homecare@onaizah.org.sa )، أو على فاكس: ( 0163655501 ).