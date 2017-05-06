فرنسا تفرض عقوبات لمواجهة النحافة - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

فرضت فرنسا على عارضات الأزياء تقديم شهادة طبية، تفيد أنهن لسن نحيفات أكثر من اللزوم .

وأوضحت وزارة الصحة الفرنسية، أن الهدف من هذه الإجراءات «تفادي الترويج لمثل جمال خيالية».

ويواجه أصحاب العمل، الذين لا يحترمون القانون عقوبة سجن قد تصل إلى ستة أشهر وغرامة قدرها 75 ألف يورو.

وتطال اضطرابات السلوك الغذائي نحو 600 ألف شخص في فرنسا، من بينهم 40 ألفاً يعانون من فقدان شهية مَرضي، وهي ثاني سبب للوفيات عند الفئة العمرية 15 -24 عاما، بعد حوادث السير.

وتأتي هذه الإجراءات قبل يومين من الجولة الثانية للانتخابات الفرنسية الرئاسية .