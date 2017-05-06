بالفيديو.. أسماك نافقة في عمان - صحيفة صدى الالكترونية

مسقط(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف نفوق كميات كبيرة من الأسماك في عمام، وهو ما يهدد الثروة السمكية في المنطقة.

وبرر متداول الفيديو أن سبب تسمم الأسماك يرجع للملوثات الكيماوية في مياه الخليج.

يذكر أن مدير عام أبحاث الثروة السمكية في المنطقة الشرقية في وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس نبيل فيتا، كشف أن نتائج الفحص الدورية التي تجريها الوزارة عدة مرات في السنة للتأكد من سلامة الأحياء البحرية والثروة السمكية خصوصاً أوضحت سلامة الثروة السمكية على الشواطئ السعودية في الخليج العربي ولم تبين أي تغيرات سلبية في سلامة الأسماك وصلاحيتها للاستهلاك.