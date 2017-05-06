بالفيديو.. أسماك نافقة في عمان - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. أسماك نافقة في عمان
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف نفوق كميات كبيرة من الأسماك في عمام، وهو ما يهدد الثروة السمكية في المنطقة.
وبرر متداول الفيديو أن سبب تسمم الأسماك يرجع للملوثات الكيماوية في مياه الخليج.
يذكر أن مدير عام أبحاث الثروة السمكية في المنطقة الشرقية في وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس نبيل فيتا، كشف أن نتائج الفحص الدورية التي تجريها الوزارة عدة مرات في السنة للتأكد من سلامة الأحياء البحرية والثروة السمكية خصوصاً أوضحت سلامة الثروة السمكية على الشواطئ السعودية في الخليج العربي ولم تبين أي تغيرات سلبية في سلامة الأسماك وصلاحيتها للاستهلاك.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 25153 ] نشر منذ 10 دقائق
هاي هي صديقتكم الحبيبه يا عمان ,,,؟؟
,, هذي هدية إيران لك يوم تتعنطز على اخوانك الخليجيين واليمنيين ، وتخاوز مع إيران ، إستقبالات وأحضان وفبلات وإجتماعات غدر ، وتهريبات للأسلحه والبشر ,,, كُل الآن منما صنعت يداك ,,,
,, شوف ثروتك البحريه اخرجتها لك ملالي إيران ، بمباركة مهديهم وإلاههم خامنئي ،،
,, ماعليك إلا تشب النار وتشوي سمك ماتعبت على صيده ،واشبع بطنك بما إقترفته أنت على نفسك ,,,
,,, هنيئاً لك مقدماً ,, والقادم أدهى وأمر ,,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 13947 ] نشر منذ 4 دقائق
ياحرام ايش دخل السمك تسمموه