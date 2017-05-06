شركة تدريس في الرياض تعلن وظائف تعليمية وإدارية للجنسين - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة تدريس القابضة بمدينة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف تعليمية وإدارية شاغرة للجنسين، للعمل لدى المدارس التابعة لها في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ ذلك وفق الوظائف والشروط التالية:

1- معلمون، للتخصصات التالية: (تربية إسلامية، ولغة عربية، ومعلم صف، واجتماعيات، وحاسب آلي، وعلوم، ورياضيات، وفيزياء، وكيمياء، وأحياء، ولغة إنجليزية، وتربية بدنية).

2- (وكلاء مراحل – مرشد طلابي – رائد نشاط – أمين مصادر تعلم – مشرفون لجميع المواد).

ضمن الشروط التالية:

– السمات القيادية وتحمل ضغط العمل.

– إتقان استخدام الحاسب الآلي.

– بكالوريوس في التخصص كحد أدنى، ويفضل من يحمل مؤهلاً عالياً في التربية.

– ألا يزيد العمر المتقدم عن (50) عاماً.

3- منسق شؤون موظفين: على أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة، وفق الشروط التالية:

– مؤهل بكالوريوس.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

– الاستعداد للعمل ضمن فريق وتحمل ضغط العمل.

– المتابعة المستمرة للعمل.

– يفضل وجود خبرة في شؤون الموظفين.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع الإلكتروني للتوظيف، على الرابط التالي: (هنا).