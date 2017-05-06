«الشورى» يطالب باستمرار دعم الكهرباء والمياه للأسر السعودية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أعلنت لجنة الاقتصاد والطاقة الشوريَّة، رفضها تبني توصية المطالبة بالاستمرار في دعم الكهرباء والماء، بما ينسجم مع ترشيد الاستهلاك.

وقررت اللجنة تقديم توصياتها النهائية على التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط يوم الثلاثاء المقبل، تحت قبة المجلس بثلاث توصيات ناقشها الأعضاء في جلسة سابقة وتنتظر التصويت لإقرارها.

كما يستمع الشورى الثلاثاء المقبل، إلى وجهة نظر لجنة الطاقة بشأن ملحوظات وآراء الأعضاء تجاه التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام السنوي 36ـ1437، حيث استغربوا ارتفاع نسبة الوظائف الشاغرة بالوزارة المقدرة بـ48% واستعانتها.