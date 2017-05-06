عارضة أزياء تحاول إعادة سيميوني إلى إنتر - صحيفة صدى الالكترونية

أشرف فرج(صدى):

تسعي عارضة أزياء إنتر ميلان الإيطالي، إلي إعادة دييغو سيميوني لاعبه السابق ومدرب أتلتيكو مدريد الحالي إلى ميلان كمدرب، في ظل التوترات التي تحيط به مع نادي العاصمة الإسبانية.

ونشرت عارضة الأزياء أبريل سمرز، مقطعاً مصوراً عبر حسابها الشخصي على ” إنستجرام ” طلبت من سيموني العودة إلى إنتر ميلان كمدرب، وقالت: أريد أن يعود سيميوني إلى إنتر ليكون مدربنا الجديد، سيكون من الرائع حدوث ذلك لأنه مشجع حقيقي لإنتر.

وكان ” سيميوني ” قد لعب مع إنتر لمدة موسمين بين عامي 1997 و1999 وحقق معه بطولة كأس الكؤوس الأوروبية (الدوري الأوروبي حالياً) ويتولى تدريب أتلتيكو مدريد حاليًا.