بترومين وخيركم ينظمان مارثون لنشر ثقافة الجري - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تحت اشراف امارة منطقة مكة المكرمة والهيئة العامة للرياضة وضمن دورها المجتمعي شاركت جمعية خيركم بجدة في ماراثون (بترومين) والذي تنظمه بالتعاون مع شركة بترومين وسباقات جدة.

ويهدف الماراثون الى نشر ثقافة الاهتمام برياضة الجري ونشرها ببن فئات المجتمع بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وقد حظي الماراثون بمشاركة من مختلف الاعمار وذلك ضمن ثلاثة فئات فئة البراعم لمسافة 1 كم وفئة الناشئين لمسافة 2 كم وفئة الاول لمسافة 4 كم.

وقال مدير عام جمعية خيركم بجدة الاستاذ صابر بامخرمة: أن هذه المبادرة وحسن تنظيمها وتفاعل ابناء حلقات القرآن والمشاركة فيها جاءت لكونها تساهم في نشر الوعي الرياضي بثقافة رياضة الجري واهميتها من الناحية اللياقية والصحية ، وخيركم دوماً سباقة لمثل هذه المبادرات .

يذكر أنه في ختام الماراثون تم تتويج الفائزين من قبل الجهات المنظمة هذا وقد فاز بالمركز الاول من فئة الناشئين الشاب سلمان الاهدل احد طلاب حلقات خيركم.