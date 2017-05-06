تدشين صندوق البحث العلمي بجامعة الملك سعود غدا برعاية أمير الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، يقام غدا حفل تدشين صندوق دعم البحث العلمي في جامعة الملك سعود.

وأكد المدير التنفيذي للصندوق الدكتور رشود بن محمد الخريف، أن ” الصندوق ” يسهم في تعزيز ثقافة العطاء بين أفراد المجتمع توافقاً مع رؤية المملكة 2030، لافتا إلى أن الصندوق يحقق جملة من الأهداف من أهمها:

-جذب التبرعات من المانحين لدعم البحث العلمي في الجامعة.

-تنويع مصادر تمويل الصندوق بما يضمن استدامة الدعم للبحث العلمي.

-استثمار موارد الصندوق بكفاءة وطريقة آمنة.

– دعم البحوث الأصيلة، والمشروعات البحثية التي تخدم رسالة الجامعة وأهدافها.

ويعمل الصندوق على استحداث برامج بحثية نوعية جديدة لخدمة الأولويات التنموية الوطنية.