مجلس الشورى يوجه انتقادات لاذعة للإسكان بسبب تقريرها السنوي - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

انتقدت لجنة الحج والإسكان بمجلس الشورى، وزارة الإسكان، بسبب تقريرها السنوي مشيرة إلى وجود تكرار في عرض المعوقات التي تواجه الوزارة.

واوضحت اللجنة أن تقرير الوزارة لعام 1436/ ‏1437 مشابه لسابقه من حيث المعوقات، مشيرة إلى أن المعوقات تدور حول لائحة الاستحقاق، والأراضي، والموارد البشرية، والقضايا الإدارية، إضافة إلى تحمل التكاليف، وقضايا المقاولين.

وطالب مجلس الشورى بإعادة تقويم التحليلات المالية الواردة في الاستراتيجية فيما يتعلق بالأعباء المالية على المواطنين، وإيضاح آليات توفير المساكن لذوي الاحتياجات الخاصة، والمحتاجين.