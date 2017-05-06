بلدية القطيف تستعد لشن حملات على أصحاب الألعاب الهوائية - صحيفة صدى الالكترونية

على القحطاني(صدى):

أكدت بلدية القطيف، استعدادها بالتنسيق مع الشرطة والدفاع المدني لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد اصحاب الألعاب الهوائية المنصوبة في الواجهات البحرية في القطيف وسيهات.

ووجهت البلدية إنذارات لأصحاب تلك الألعاب الهوائية بعدم نصبها في الواجهات البحرية مؤخرًا، إلا أن ملاك تلك الألعاب يعمدون لاستغلال أوقات الإجازات الأسبوعية لإعادة نصبها مجددا .

وأكد رئيس بلدية القطيف المهندس زياد مغربل، أن التنسيق المشترك ” البلدية، الشرطة، الدفاع المدني ” يهدف للقضاء على ممارسة العمل بدون غطاء قانوني.