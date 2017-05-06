بالصور.. ضيوف الرحمن علي جبل أحد - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

يحرص زوار المدينة المنورة من ضيوف الرحمن من داخل المملكة وخارجها على التجول في تلك المعالم، حيث يفوح عبق النبوة وبما يعيد إلى أذهانهم الذكريات العطرة ، والصور الرائعة للسيرة النبويّة على هذه الأرض المباركة.

ويأتي في مقدمة تلك المساجد مسجد قباء الذي يعد أول مسجد أسس عـلى التقـوى وأكبر المساجد بالمدينة المنورة بعد المسجد النبوي ويقع في الجنوب الغـربي من المـدينة المنـورة، وكـان على شكل مـربع طول ضلعـه 40 متـراً وفيـه قبـة يقال إنه مكان مـبرك نـاقـة رسول الله صلى الله عليه وسـلم.

كما قام ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان للعمرة، قد قاموا بزيارة إلى جبل أحد والسلام على سيد الشهداء.