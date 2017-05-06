المعلمة ريم العتيبي مغردة: «أسعدكم المولى» - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

قدمت المعلمة ريم العتيبي الشكر الجزيل لكل من وقف بجوارها وشاركها لحظات المرض، وذلك عقب تعافيها من مرض السرطان الذي أصابها قبل عدة شهور، حيث تركت المدرسة لمتابعة علاجها وكانت تدرس جميع الفصول بالمدرسة.

وقالت ” العتيبي ” عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : لكل من ذكرني بدعوة أو صدقة.. يعرفني أو لايعرفني.. لاتعلمون كمية السعادة التي أدخلتموها على قلبي.. أسعدكم المولى.

كما خصت بالشكر في تغريدة أخري زميلتها الأستاذة حنان الشهري قائلة: ” حبيبتي وصديقتي الأستاذة حنان الشهري غمرتني بجميل صنعك ..اسعد الله قلبك ” .