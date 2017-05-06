الجيش الإيراني يحذر روحاني من التدخل في الشئون العسكرية - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

علق المتحدث باسم رئاسة أركان القوات المسلحة الإيرانية الجنرال مسعود جزائري، على التصريحات التي أدلى بها الرئيس حسن روحاني حول البرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية، بالتلميح بتحذيره من التدخل في الشئون العسكرية .

وقال جزائري في بيان نطلب مرة أخرى من المرشحين إلى الانتخابات الرئاسية ألا يتدخلوا في المسائل العسكرية والدفاعية الحساسة .

وأكد أن ” وجود قواعد للصواريخ الباليستية تحت الأرض عنصر ردع مهم، لمواجهة الاعداء الألداء للثورة الاسلامية والشعب الايراني ” .

وكان روحاني، وجه اتهاما للمحافظين بأنهم حاولوا تخريب الاتفاق النووي مع القوى العظمى المعقود في يوليو 2015.