«المقرر الأممي» يزور السجون - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

زار المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بن إيمرسون، السجون داخل المملكة، وأبدي إعجابه بالجهود التي تبذل لمكافحة التطرف، مشيدًا بظروف الاحتجاز وبرامج التأهيل في السجون.

استمرت زيارة إيمرسون للملكة، خمسة أيام وانتهت الخميس الماضي، أطلع خلالها على الإجراءات في سجون المباحث العامة المعنية بموقوفي الإرهاب في كل من سجن الحائر بالرياض، وسجن ذهبان بجدة، ومركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية.

كما زار ممثلين عن هيئة التحقيق والادعاء العام، ووزارة العدل، وعددا من عائلات الضحايا والموقوفين، إضافة لهيئة حقوق الإنسان، والمؤسسات القضائية.