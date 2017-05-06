بالفيديو.. أمطار وشلالات غرب محايل عسير - صحيفة صدى الالكترونية

محمد طحيطح(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لسقوط أمطار وشلالات في قرية العين بآل دريب غرب محافظة محايل عسير.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، قد توقعت هطول أمطار رعدية على مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة.

وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية للطائف في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، حائل، الرياض والشرقية.