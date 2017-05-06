بدء فعاليات مزاد الأصول العقارية لتركة الراجحي - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

بدأ، اليوم السبت، المزاد الأول للأصول العقارية لتركة ” صالح الراجحي ” ، في قاعة بريدة بفندق الإنتركونتننتال بالرياض.

ويتم طرح 4 عقارات خلال المزاد ، تضم كلاً من سوق الرياض التجاري، ومركز توارن سنتر الواقع على تقاطع طريقي الملك فهد والأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية سابقاً)، ومركز إلكترون الواقع في المنطقة التجارية في ” البطحاء ” ، وأرض السلي بالقرب من إسكان الحرس الوطني والدائري الثاني.

يذكر أن الدائرة القضائية المختصة، أصدرت قرارا بتصفية تركة الشيخ صالح بن عبد العزيز الراجحي.