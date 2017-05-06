الجارديان تبرز صورة لرئيس وزراء ماليزيا برفقة كرامان المعتقل التركي - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، أن رئيس وزراء ماليزيا، نجيب رزاق، اجتمع مسبقا مع تورغاي كرامان مدير المدرسة التركية المعتقل في ماليزيا، الذي كان آنذاك الأمين العام لجمعية الحوار الماليزي التركي، قبل أول زيارة رسمية له إلى تركيا في عام 2011.

والتقطت صورة خلال اللقاء، أظهرت رئيس الوزراء جنبا إلى جنب مع كرامان، الذي يرتدي بدلة ويبتسم.

يذكر أن كرامان، أوقف الثلاثاء الماضى، بموجب قانون الجرائم الأمنية، الذي يجيز للشرطة توقيف المشتبه بهم لمدة 28 يوما .

وأكدت الجارديان أن ما كان ينشره كرامان على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي لا يظهر أنه كانت له أفكار متطرفة .