دراسة توضح احتياج سوق العمل إلى 1.58 مليون وظيفة للسعوديين لخفض معدل البطالة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أظهر تحليل أجراه خبراء اقتصاد، احتياج سوق العمل في المملكة إلى توفير 1.58 مليون وظيفة للسعوديين بداية من العام الجاري 2017 حتى عام 2030 أي خلال 14 عاما، ليتراجع معدل البطالة إلى 7 في المائة بحلول عام 2030.

وأشار إلى أنه سيتم العمل على تهيئة الموظف السعودي لدخول سوق العمل مع عمل شراكات مع القطاع الخاص، إضافة إلى ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل والرؤية المستقبلية واحتياجات السنة المقبلة.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاءات، دخل خلال السنوات السابقة نحو 191 ألف فرد سعودي لقوة العمل (السعوديون فقط) كمتوسط سنوي خلال السنوات العشر السابقة (من عام 2006 حتى نهاية 2015).