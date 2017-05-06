مدني جازان يسيطر على حريق في صبيا وإصابة شاب - صحيفة صدى الالكترونية

شائع عداوي(صدى):

تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة جازان من السيطرة على حريق شب في ساحة منزل بصبيا ما أدى إلى تعرض شاب لإصابات.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني أنه ورد بلاغ عن حريق بقرية محلة غوان وعند الوصول للموقع أتضح أن الحادث عبارة عن حريق في حوش وتم السيطرة على الحريق وإخماده من قبل الفرقة، مشيرا أنه نتج عن الحادث إصابة شاب ونقل لمستشفى صبيا عن طريق والده.