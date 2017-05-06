توقيع اتفاقية تعاون بين «سكاي نيوز» و «هيئة الإعلام» - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

وقعت الهيئة السعودية العامة للإعلام المرئي والمسموع، اليوم السبت، مع قناة سكاي نيوز عربية، مذكرة تعاون من أجل الارتقاء بمستوى التنسيق والشراكة في العديد من مجالات التعاون.

وتهدف الاتفاقية إلي تعاونًا في مجال التدريب وتأهيل الكوادر والتعاون في مجال التغطيات الإعلامية، وفي مجال الفعاليات والأنشطة والتنسيق المسبق للفعاليات التي يتم تنظيمها في المملكة على مدار العام، وتبادل الخبرات بين كادر سكاي نيوز عربية، والمؤسسات الحكومية السعودية من القائمين على إدارات الاتصال الحكومي والمعنيين بالتواصل مع وسائل الإعلام.

جاء ذلك خلال الجولة التي تقوم بها سكاي نيوز عربية، في عدد من العواصم العربية كجزء من خطتها لتوسيع قاعدة عملياتها الإعلامية.