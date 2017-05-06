«مجلس التعاون» ينفي خبر تلفيق قضايا مخدرات بالمطارات المصرية - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

نفي سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في القاهرة، اليوم السبت، أن ما تردد في مواقع التواصل الاجتماعي، حول تلفيق قضايا مخدرات بالمطارات المصرية.

وكانت قد تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لتحريض المواطنين الخليجيين على عدم السفر إلى جمهورية مصر العربية، والزعم بتعرضهم لتلفيق قضايا مخدرات في المطارات المصرية إذا رفضوا دفع رشوة لضباط الجوازات.

ويهيبون السفراء، بكافة المواطنين الخليجيين عدم تصديق هذه الادعاءات والأكاذيب، التي تهدف إلى منعهم من القدوم إلي جمهورية مصر العربية وإثارة البَلبَلة ونشر الفتنة.