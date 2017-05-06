بالصور.. شكل جديد بتقنيات متطورة لـ " فورد إكسبيديشن 2018 " - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

ظهرت مؤخراً سيارة فورد إكسبيديشن 2018 التي ستتميز بهيكل ألمومنيوم جديد أخف وزناً إلى جانب محركات محدثة و مقصورة أكثر رحابة، بالإضافة إلى 40 تقنية مطورة جديدة تعطي الكثير من الخيارات للسائق. كل هذه التحسينات ستمكن إكسبيديشن من منافسة دودج دورانجو و شيفروليه تاهو و شيفروليه سوبربان.

ويأتي الشكل الخارجي بحديثات كبيرة في الواجهة الأمامية، التي حصلت على شبك تهوية جديد كلياً مندمج بشكل ذكي مع المصابيح الأمامية.

وقد خضعت إكسبيديشن الجديدة لحمية غذائية لينخفض وزنها بمقدار 300 رطل مما سيساهم بتخفيض استهلاك الوقود، ويعود الفضل في ذلك لحصول السيارة على هيكل جديد مصنوع من الألمونيوم مثل شقيقتها F-150 الجديدة.

وستعتمد إكسبيديشن 2018 على محرك إيكوبوست V6 سعة 3,5 لترات متصلاً بناقل الحركة الجديد من فورد ذات 10 سرعات.

ومن الداخل أصبحت السيارة أكثر رحابة خصوصاً في منطقة الأقدام بفضل زيادة طول قاعدة العجلات بمقدار 4 بوصات، كما يمكن تقديم وترجيع مقاعد الصف الثاني، وباستطاعة السائق طي مقاعد الصف الثاني أو الثالث إلكترونياً، كما تم تزويد المقصورة بـ 6 مداخل USB ومقابس كهربائية بقوة 110 فولت، وتتوفر كذلك ميزة شحن الجوال اللاسلكي في الكونسول الوسطي، بالإضافة إلى شبكة إنترنت داخلية تمتد حتى 50 قدم حول محيط السيارة.

وتتميز إكسبيديشن الجديدة بالكثير من أنظمة السلامة أبرزها نظام المساعدة في الحفاظ على المسار و نظام تفادي الاصطدام و تقنية الكاميرا البانورامية وغيرها من تجهيزات السلامة المتطورة.