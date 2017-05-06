انطلاق عملية الاكتتاب في أسهم شركة ثوب الأصيل غداً الأحد - صحيفة صدى الالكترونية

عدنان محمد باحكم(صدى):

أعلنت شركة فالكم للخدمات المالية- المستشار المالي ومدير الطرح – لشركة ثوب الأصيل أنها ستبدأ في تسلم طلبات الاكتتاب في الأسهم المطروحة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 7 أيار (مايو) 2017م، وتستمر فترة الاكتتاب لمدة 12 يوما حيث تنتهي يوم الخميس الموافق 18 أيار (مايو) 2017م.

يذكر أن هيئة السوق المالية قد أعلنت في وقت سابق عن موافقتها على طرح 3 ملايين سهم من أسهم شركة ثوب الأصيل في السوق الموازية التي تمثل 20 في المائة من أسهم الشركة. علما بأن الاكتتاب يقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية ” نمو ” .