 دراسة: فئة من النساء تعيش مدة أطول من غيرها - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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دراسة: فئة من النساء تعيش مدة أطول من غيرها

دراسة: فئة من النساء تعيش مدة أطول من غيرها
وكالات(صدى):

كشفت دراسة حديثة أجراها الباحثون في إحدى الجامعات ببريطانيا، أن النساء المتفائلات يعشن مدة أطول مقارنة بغيرهن المتشائمات.

وكشفت الدراسة التي أجريت على عدد كبير من النساء أن اللواتي ينظرن للحياة بنظرة تفاؤلية، هن أقل عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة والمسببة للوفاة، كالسرطانات وأمراض القلب والشرايين، والسكتات الدماغية، وارتفاع نسبة السكر في الدم، وغيرها من الأمراض.

وشملت الدراسة استجواب 70 ألف سيدة، تمتع البعض منهن بنظرة متفائلة نحو المستقبل، بينما تراجعت هذه النظرة الإيجابية عند البعض الآخر.

وأظهرت النتائج أن أغلب النساء المتفائلات لديهن مخاطر أقل من 30 في المئة للوفاة بأمراض مزمنة، مقارنة مع غيرهن الأقل تفائلا.


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