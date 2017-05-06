أمور غريبة يطلبها الزوج في العلاقة الحميمة لإثارته ! - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

في بداية الزواج يستمتع كلا الرجل والمرأة بكل تفصيل صغير في العلاقة الحميمة ويكتشفان بعضهما البعض في الفراش الزوجية.

ولكن مع مرور الوقت وعندما يصبحان متحكمين بالعلاقة أكثر نرى الزوج يطلب أمورًا غريبة من زوجته تثيره في الجماع.

ومن بين أكثر طلبات الزوج غرابة:

تقبيله بعنف في عنقه: من بين الطلبات الغريبة الشائعة لدى معظم الرجال في العلاقة الحميمة، طلب الزوج من زوجته تقبيله بعنف في عنقه لأنه يستثار بهذه القبلة أكثر من غيرها. علمًا أن هذه القبلة تنتج نوعًا من الكدمات في عنق الرجل وتعرف بإسم عضة او لدغة الحب.

الهوس بجزء معين في جسمها: بعض الرجال يعشقون جزءًا معينًا في جسم الزوجة كقدميها، شعرها وغيرها من الأماكن ويحبون تقبيلها لأنها تثيرهم الى حد كبير. وقد يطلب بعضهم من زوجاتهم انتعال الكعب العالي أثناء العلاقة او ارتداء النظارة او ملابس معينة أخرى.

أن تكون المرأة هي المسيطرة: نرى أيضًا بعض الرجال يحبون أن تكون المرأة المسيطرة في العلاقة في حين لا يقوم الرجل بأي شيء سوى الإمتثال لطلباتها هي. كما وأن بعضهم يحبون أن تصرخ عليهم الزوجة.

ممارسة العلاقة في أماكن غريبة: بدافع التغيير وطرد الروتين من العلاقة الزوجية يطلب الزوج أحيانًا من زوجته ممارسة العلاقة الحميمة في أماكن غريبة خارج الغرفة الزوجية كالمطبخ، الحمام وغيرها من الأماكن.

تناول الحلوى أثناء العلاقة: وأخيرًا، بعض الرجال يستثارون من رؤية المرأة تتناول الحلوى في الفراش قبل العلاقة وأحيانًا أثناءها ويطلبون منها دائمًا ان تقوم بذلك.