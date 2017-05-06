دراسة توضح العلاقة بين العلاقة الحميمة والسمنة - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

هل صحيح أنّ ممارسة العلاقة الحميمة بانتظام تُسبّب السّمنة للمرأة المتزوّجة أو بالأحرى تُكسبها الوزن عند مستوى الثديين والأرداف؟

الحقيقة أنّ تأثير العلاقة الحميمة على وزن المرأة هو مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة. والدليل على ذلك في غياب تفسيرات فيزيولوجية تدعم نظرية ازدياد حجم الثديين/ الأرداف أو تشوّهها بعد زواج المرأة وبدئها في ممارسة العلاقة الحميمة بشكل منتظم.

وفي سياق متصل، تشير بعض الدراسات إلى أنّ كسب الوزن بعد الزواج ممكن فعلاً ولكنه غير محصور بجنس دون آخر كما أنه لا يمتّ بصلة إلى العلاقة الحميمة، إنما إلى شعور الزوجين بالراحة والأمان بوجود الآخر، وتأثير هذا النوع من المشاعر على الهرمونات التي تتحكم بالشهية والرغبة في الأكل.

إلى ذلك، تفيد دراسات من نوعٍ آخر أنّ الارتباط بعلاقة عاطفية وحميمة يُحفّز الأشخاص عموماً على تناول كمية زائدة من الطعام مقارنةً بالأشخاص غير المرتبطين. لذا وتفادياً لكسب الوزن بعد الزواج، انتبهي جيداً إلى نظامك الغذائي وإحرصي على أن يكون صحياً ومتوازناً ومدعوماً بتمارين رياضية منتظمة.