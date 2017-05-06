بالفيديو..أمل العوضي قبل الشهرة وحقيقة خضوعها لعمليات التجميل - صحيفة صدى الالكترونية

الكويت(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قديم للفنانة الكويتية أمل العوضي، خلال اشتراكها في أحد الإعلانات الدعائية، وقد بدت بملامح مختلفة تماما عن شكلها الحالي.

وعبر النشطاء عن صدمتهم من شكل أمل في هذا الفيديو، الذي أكد خضوع الفنانة الكويتية للكثير من عمليات التجميل.

يذكر أن أمل العوضي قد ردت على تشبيهها بهيفاء وهبي، بقولها: “ لما حدا يقول عني اني اشبه أي وجه جميل، ما عندي مشكلة وهذا شيء يسعدني.. هيفاء وهبي أجمل وجه نسائي على الشاشة، ولما يكون في شبه بيني وبينها فهو بتقسيم معين في الوجه ”.