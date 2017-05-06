السيدة الأولى بأمريكا تشعل " تويتر " بتغريدة ضد زوجها - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أثارت زوجة ترمب ” ميلانيا ترمب ” جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” وذلك بأعجابها بتغريدة ساخرة توضح وجود مشاكل بينها وبين زوجها الرئيس الأمريكي ترمب

وصاحب التغريدة هو المؤلف ” أندريه أوستروي ” ونصت على أنه ( يبدو أن الجدار الوحيد الذي شيده دونالد ترامب هو ذاك الذي يفصل بينه وبين ميلانيا ترامب ) وأرفق التغريدة بصورة متحركة تجمع بين ترمب وزوجتة يوم تنصيبه رئيسا لأمريكا حيث أبتسمت ميلانيا في وجهه وأستاءت فوراً بمجرد أن أدار وجهه.

وانتشرت التغريدة بشكل واسع مما اضطر ميلانيا إلى حذفها وتعتبر تلك هى المرة الأولى التي تشارك ميلانيا عبر حسابها وفقاًلوكالة سبونتيك الروسية.