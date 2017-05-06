تراجع قيمة الصادرات الغيربترولية بالمملكة لـ 17.9 % لدول شرق أسيا - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للإحصاء في بيان لها عن تراجع قيمة الصادرات السعودية غير البترولية وذلك بنسبة 8.8% خلال 2017.

وأوضحت الهيئة أن قيمة الصادرات غير البترولية، خلال فبراير الماضي، بلغت 12.62 مليار ريال مقابل 13.84 مليار ريال خلال شهر فبراير من عام 2016، فيما بلغت قيمة الواردات 36.6 مليار ريال، مقابل 44.56 مليار ريال خلال الفترة المقابلة من 2016، بانخفاض 17.9 % .

وجاءت الصين واليابان والهند على رأس أهم 10 دول شريكة للمملكة في فبراير الماضي حيث بلغت قيمة صادرات المملكة إلى اليابان 8.3 مليار ريال،ثم الصين بـ7.5 مليار ريال، ثم الهند بـ7.3 مليار ريال.