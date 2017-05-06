46.10 مليار ريال قيمة صادرات المملكة لعشر دول - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أوضحت بيانات الهيئة العامة للاحصاء أن الميزان التجاري قد حقق فائضاً 29.2مليار ريال خلال فبراير 2017مقبل عجز 403 ملايين ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وذكرت أن قيمة صادرات المملكة بلغت 65.787 مليار ريال، خلال فبراير فيما بلغت الواردات 36.604 مليار ريال، وكان الميزان التجاري للمملكة قد حقق فائضاً بقيمة 25.8 مليار ريال خلال يناير 2017.

وتعتبر كوريا الجنوبية والبحرين وتايوان وسنغافورة والهند والإمارات العربية المتحدة وجنوب إفريقيا من أهم 10 دول مصدر إليها.

كما بلغ مجموع الصادرات السعودية لهذة الدول العشر 46.8 مليار ريال، وهو ما يمثل 71.1 %، من إجمالي الصادرات.