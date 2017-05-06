دياز يهنئ الهلال بعد تحقيقهم بطولة دوري جميل - صحيفة صدى الالكترونية

أشرف فرج(صدى):

هنأ رامون دياز، المدير الفني لنادي الهلال، لاعبي فريقه بعد تحقيقهم بطولة دوري جميل، واعدا جماهير فريقه بتحقيق المزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة.

وقال دياز مغردًا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر ” : ” تهانينا لهذا الفريق الذي يعمل بكل تواضع، بالعمل الدؤوب سنذهب دائما إلى الأمام، ذاهبون لتحقيق بطولات أكثر.. أبارك للأبطال ” .

يذكر أن الفريق الهلالي تُوج مساء أول أمس الخميس بلقب دوري جميل، بعد فوزه على النصر 5 ـ 1 في الجولة 26، وكان قد حسم المسابقة قبل نهايتها بجولتين.