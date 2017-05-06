تفاصيل جديدة حول قضية تصوير سيدة لزوجها وهو يٌمارس الجنس مع ابنته - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

سلم مركز شرطة الزهور في مصر ، فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً إلى جدتها من أمها المتوفاه ، عقب القبض علي والدها لقيامه بممارسة الجنس معها .

وتعود الواقعة عندما كشفت سيدة عن ممارسة زوجها للرذيلة مع ابنته ببورسعيد في مصر، من خلال تصويرهما بالفيديو، وتسليم شريط عليه تفاصيل الواقعة لقسم شرطة الزهور، وعليه تمكن رجال مباحث القسم من ضبط الأب وعرضه على النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقالت زوجة الأب، في التحقيقات، أنها شكت في السلوك والتعامل بين الأب وابنته؛ فزرعت كاميرا في المنزل، وبإطلاعها عما فيها علمت بممارسة الرذيلة بين الطرفين؛ فأبلغت جدة الطفلة من أمها بالواقعة وقررا ايقاع الأب متلبساً.

وأشارت الفتاة في التحقيقات، إلى أنها كانت خائفة من والدها؛ حيث أنه كان يفعل بها ذلك منذ حوالى شهر، وأمرت النيابة العامة بعرض الفتاة على الطب الشرعي اليوم السبت مع تسليمها رسمياً لأحد أفراد أسرتها من النساء وتسلمتها جدتها من أمها.