شقيق شهيد ضباء يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

روى شقيق رجل الأمن الشهيد الرقيب أول عطالله سويلم الحويطي، الذي استشهد متأثراً بإصابته بعدة طلقات نارية، في محافظة ضباء التابعة لمنطقة تبوك، مساء أمس، تفاصيل الساعات الأخيرة قبل تعرضه لإطلاق النار.

وأكد شقيق الشهيد أن شقيقه طلب منه الذهاب لوالده، ليبلغه أنه لا يستيطع الذهابه له لأن لديه عمل يبدأ الساعة السادسة مساء، وطلب منه أن ينقل سلامه له وللأسرة، وطلب منه أن يوفر لوالديه كل ما يحتاجونه.

وأضاف: ” بالفعل توجهت لوالدي واطمأننت عليهما ونقلت لهما ما أوصاني به شقيقي عطالله -رحمه الله ـ وحين عدت الساعة العاشرة مساء فوجئت بالنبأ المفجع ، وبحسب زملائه فإن الشهيد -رحمه الله- قد أمّ زملائه في صلاة العشاء وحين وصل البلاغ كان قريباً من الموقع وباشر الحادثة ووقعت الإصابة التي أدت لوفاته ” .

وتابع: ” لم نبلغ والدينا بهذا النبأ ليلاً حتى لا يفجعوا خاصة وهما كبيران بالسن؛ لذلك انتظرنا حتى صباح اليوم وقمنا بإبلاغهما والحمد لله على قضاء الله وقدره وهما مؤمنان وصابران ولا نقول إلا ما يرضي الله، وثقتنا كبيرة برجال أمننا في تقديم الجاني للعدالة حتى يلقى جزاءه الرادع ” .

يُذكر أن الشهيد الرقيب أول عطالله سويلم الحويطي، كان قد توفي بعد تصديه لعملية سطو مسلح على أحد محال الذهب في محافظة ضباء التابعة لمنطقة تبوك، مساء أمس الجمعة.