البيت الأبيض ينفي تأجير شقة للبنتاجون في برج ترامب - صحيفة صدى الالكترونية

البيت الأبيض ينفي تأجير شقة للبنتاجون في برج ترامب
قالت وزارة الدفاع الأمريكية ” البنتاجون ” انها وضعت الاشترطات النهائية لعقد إيجار شقة ذات ملكية خاصةببرج ترامب لصالح المكتب العسكري في البيت الأبيض .
وأوضحت وزارة الدفاع أن ذلك يتم في اطار دعم الرئيس دونالد ترامب، لكن من دون أن يعود ذلك بالنفع المادي عليه أو على مؤسسته.
وفي رسالة لنائبة الديموقراطية جاكي سبير و العضو في لجنتي الخدمات المسلحة والمخابرات قالت إن الشقة ” مملوكة ملكية خاصة… ومفاوضات التأجير جرت مع من يمثلون المالك فقط ” .
وقالت ناطقة باسم البيت الأبيض إنه ليس لديها أية معلومات عن موضوع الإيجار كما رفضت وزرة الدفاع وجهاز الخدمة السرية التعليق ولم تعلق «مؤسسة ترامب» على الأمر.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 25101 ] نشر منذ 58 دقيقة
طيب وماله ؟؟
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 13920 ] نشر منذ 56 دقيقة
بس