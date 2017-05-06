 البيت الأبيض ينفي تأجير شقة للبنتاجون في برج ترامب - صحيفة صدى الالكترونية

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البيت الأبيض ينفي تأجير شقة للبنتاجون في برج ترامب

البيت الأبيض ينفي تأجير شقة للبنتاجون في برج ترامب
واشنطن(صدى):

قالت وزارة الدفاع الأمريكية ”  البنتاجون  ” انها وضعت الاشترطات النهائية لعقد إيجار شقة ذات ملكية خاصةببرج ترامب لصالح المكتب العسكري في البيت الأبيض .
وأوضحت وزارة الدفاع أن ذلك يتم في اطار دعم الرئيس دونالد ترامب، لكن من دون أن يعود ذلك بالنفع المادي عليه أو على مؤسسته.

وفي رسالة لنائبة الديموقراطية جاكي سبير و العضو في لجنتي الخدمات المسلحة والمخابرات قالت إن الشقة ” مملوكة ملكية خاصة… ومفاوضات التأجير جرت مع من يمثلون المالك فقط ” .

وقالت ناطقة باسم البيت الأبيض إنه ليس لديها أية معلومات عن موضوع الإيجار كما رفضت وزرة الدفاع وجهاز الخدمة السرية التعليق ولم تعلق «مؤسسة ترامب» على الأمر.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 25101 ] نشر منذ 58 دقيقة

طيب وماله ؟؟

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