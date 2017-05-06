معرض لمكافحة المخدرات بإدارة المجاهدين بمكة - صحيفة صدى الالكترونية

عطيه اليوسف(صدى):

يرعى في العاشرة من صباح يوم غدا الأحد مدير مكافحة المخدرات بالعاصمة المقدسة المقدم عبدالوهاب القحطاني معرض مكافحة المخدرات ” نبراس ” الذي تنظمه الإدارة العامة للمجاهدين بمكة بحضور مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين بمكة الأستاذ حامد بن محمد القرشي ومساعد مدير عام المجاهدين للشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمجاهدين بالرياض الأستاذ هويمل محمد العجمي وحضور بعض المسؤولين في مكة المكرمة.

يستمر المعرض الذي ترعاه إعلاميا إلكترونيا ” شبكة نادي الصحافة السعودي ” لمدة أربعة أيام بمكة ينتهي يوم الأربعاء.

ويقام المعرض كل شهر في أحد مدن المملكة بغرض التوعية ضد مخاطر المخدرات وكيفية حماية أفراد الأسرة من هذا الخطر الذي أصبح يداهم الأسرة في أي وقت.

المعرض منبثق عن مشروع وطني ” نبراس ” تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه الله- .

يحتوي المعرض الذي يقام على عدة رسائل توعوية وتثقيفية لتوعية المواطنين و منسوبي إدارة المجاهدين بأضرار المخدرات .

وتحتوي أجنحة المعرض على شاشات تفاعلية وأفلام توضيحية تبرز أخطار المخدرات على المجتمع ومجهودات رجال مكافحة المخدرات في إحباط عمليات التهريب والقبض على المهربين ، وايضا على إحصائيات للكميات التي تم إحباطها .

وتحتوي ايضا الأجنحة على عرض لطرق التهريب، وعرض لبعض أنواع المخدرات المنتشرة وطرق استخدامها وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع، وكذا عرض للوحة ” لشهداء الواجب ” من رجال مكافحة المخدرات الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن.

من جهته نوه الأستاذ فريد الميمان مدير العلاقات العامة بإدارة مكافحة المخدرات بمكة أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمكة تسعى بستمرار لبرامج التوعية والتثقيف للمجتمع وافراده حيث أقامت خلال هذه السنة 1438 اكثر من 70 معرض توعوي وتثقيفي لمكافحة المخدرات منبثق عن المشروع الوطني ” نبراس ” بالتعاون مع الإدارات الحكومية المختلفة والجمعيات الخيرية وغيرها في المجتمع بصفة عامة .

وتقام معارضنا في تلك الجهات لمدة خمسة أيام ، حيث أقمنا في إدارة تعليم البنين 8 معارض وفي إدارة تعليم البنات 6 معارض واقمنا العديد من المعارض في العديد من الجهات والمنشأت ومنها قوات الطوارى الخاصة والمنشآت والجامعة وبعض الأسواق التجارية وكلية التقنية وغيرها العديد من المعارض بهدف المحافظة على مجتمعنا خالى من المخدرات والمحافظة على أبنائنا وبناتنا صحيحين البدن بعيد عن هذا الوباء المدمر لحياة الانسان والمجتمع .

ومن جهته، أكد الأستاذ طلال السلمي مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لإدارة المجاهدين بمنطقة مكة المكرمة أن المعرض يهدف لمحاربة هذه الآفة التي بدأت تستشري في مجتمعنا ونسعى بالجهود التوعوية والتثقيفية المستهدفة للفرد والمجتمع بشكل عام لابعادها عن الأسرة والمجتمع بما يخدم الصالح العام، ويعود بالنفع على المواطنين بصفة عامة

والعاملين بقطاع المجاهدين بصفة خاصة .

تم التنسيق للمعرض وتوجيه الدعوات للإعلاميين من قبل كلاً من الأستاذ فريد الميمان مدير العلاقات العامة بإلإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمكة، والأستاذ طلال السلمي مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لإدارة المجاهدين بمنطقة مكة المكرمة.