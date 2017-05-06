النظام السوري يقصف ريف حماة بالبراميل المتفجرة - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

أفادت قناة ” الجزيرة ” في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن طيران النظام السوري، قصف اليوم السبت مدنية اللطامنة بريف حماة الشمالي ببراميل متفجرة.

وأكدت ” الجزيرة ” ، أن القصف تسبب في سقوط قتلى وجرحى في المدنية التي وقع بها القصف، مشيرة إلى أن قصفا مدفعيا كثيفا مصدره قوات النظام السوري استهدف أيضا الأحياء السكنية في مدينة اللطامنة.

وبموازاة ذلك، دارت اشتباكات بين مقاتلي المعارضة وقوات تابعة للنظام حاولت التقدم نحو قرية الزلاقيات بمحيط المدينة، لكن فصائل المعارضة تصدت للهجوم.