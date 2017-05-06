«السعودية للكهرباء» تختتم حفلات الخريجين لعام 2017م من معهد محمود طيبة بجدة - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

اختتمت الشركة السعودية للكهرباء حفلات تخريج المتدربين من معاهدها لعام 2017م، وذلك بتنظيم حفلة تخريج متدربي معهد المهندس محمود طيبة للتدريب والتطوير، الأربعاء الماضي، في نادي الشركة بجدة، بعد أن أنهى الخريجين برامج التدريب الفنية والإدارية الخاصة بهم خلال فترة دراستهم في المعهد.

وأشاد المهندس منصور بن عبدالرحمن القحطاني نائب الرئيس التنفيذي للتوزيع وخدمات المشتركين بالشركة السعودية للكهرباء، خلال كلمته في الحفل، بمستوى الخريجين وقدرتهم على إتقان العديد من المهارات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى تعلم واكتساب العديد من القيم والأفكار الإبداعية خلال فترة دراستهم في المعهد، لا سيما وأن المناهج العلمية والبرامج والدورات التدريبية التي يتم تدريسها في معاهد الشركة تُعتبر من أحدث المناهج والبرامج العالمية، بالإضافة إلى نخبة منتقاة من المدربين والكوادر العلمية ذوي الخبرات العالية بتلك المعاهد، مؤكداً أن هؤلاء الخريجين وزملائهم في جميع مواقع العمل يمثلون قوة كبيرة لانطلاق الشركة نحو مزيد من المنافسة العالمية بعد أن أصبحت الشركة الرائدة في مجال الطاقة الكهربائية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشار القحطاني إلى دور الكوادر الوطنية من خريجي معاهد الشركة في الارتقاء بمستوى العمل على كافة المستويات، مقدماً التهنئة إلى الآباء والأمهات الذين حضروا حفل تخرج أبنائهم، ومثمناً دورهم البارز في دعم مسيرة أبنائهم التعليمية والمهنية ودفعهم نحو مزيداً النجاحات، وصولًا إلى مرحلة التخرج وانخراطهم في ميادين العمل.

كما حث نائب الرئيس التنفيذي للتوزيع وخدمات المشتركين بالشركة السعودية للكهرباء، الخريجين على تطوير قدراتهم ومهاراتهم والالتزام بالأمانة في تأدية مهام العمل، كجزء لا يتجزأ من جوهر واجباتهم الوظيفية لاستكمال ما حققته الشركة من إنجازات في خدمة أهداف وتطلعات هذا الوطن الغالي.

وكانت الشركة السعودية للكهرباء قد قامت خلال الأسابيع الماضية بتنظيم حفلات تخرج للكوادر الوطنية الشابة من خريجي معاهدها في عدد من مناطق المملكة، والتي كان أولها خريجي معهد يوسف الحماد في مدينة الرياض، ثم معهد غازي القصيبي في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، مروراً بمعهد التدريب والتطوير بأبها، لتختتم حفلاتها من معهد المهندس محمود طيبة في جدة.

يُذكر أن حفلات التخرج بمعاهد الشركة السعودية للكهرباء حظيت بتفاعل واسع من قبل المشتركين والمتابعين، بعد أن تم بث الحفلات بشكل مباشر بعدد من منصات التواصل الاجتماعي، حيثُ أشاد المتابعين بالخريجين، ومستوى التدريب الذي وصلت إليه الكوادر الوطنية الشابة في الشركة بعد أن بلغت نسبة التوطين بها 90 في المائة.

