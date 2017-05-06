والد «أفنان» مريضة السمنة المفرطة: ابنتي تحتاج لعلاج أكثر من 10 سنوات - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قال والد الفتاة أفنان ذات الـ25 عاماً والمصابة بسمنة مفرطة إنها تحتاج علاج لأكثر من 10 سنوات

وإنها مصابة بفيروس مسبب للسمنة المفرطة منذ صغرها وسبق أن أجرت عدة عمليات إلا أنها فشلت.

وأضاف أنه تم نقلها إلى مستشفى خاص شمال جدة، ونقلت قسم العناية المركزة، حيث تجري لها الفحوص والأشعة في مستشفى خاص آخر متخصص ولديه الإمكانات.

وأكد المتحدث الرسمي بصحة جدة عبدالله الغامدي أن الوزارة تكفلت بعلاج ” أفنان ” بأحد المستشفيات الخاصة بجدة وهى الأن تتلقى العلاج، كما سوف يتم توفير سرير لها بأحد المستشفيات الحكومية بخلاف توفير كافة الأمكانيات العلاجية.

وكان أنتشر مقطع فيديو لوالد الفتاة يطلب بعلاج أبنته في المملكة وأنقاذ حياتها ولكن صحة جدة رفضت أدخالها المستشفى وأدخلتها الطوارئ.