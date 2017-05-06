عودة الفتاة الأمريكية المختفية في هولندا إلى بلادها - صحيفة صدى الالكترونية

أمستردام(صدى):

وافقت الفتاة ماجي لي” 16 عاما ” على العودة إلى بلادها بعدما تم العثور عليها في مدينة ” زفوله ” بمقاطعة ” أوفرآيسل ” ، من قبل الشرطة الهولندية، بعد هروبها من منزل أهلها في ولاية تينسي الأمريكية مطلع الشهر الماضي.

وذكرت الفتاة بمجرد العثور عليها أنها لا تريد العودة إلى بلدها مع أمها التي حضرت خصيصا إلى هولندا للبحث عنها.

ومن جانبها تحقق الشرطة الهولندية حاليا في كيفية تمكن الفتاة من دخول البلاد، وهي الآن في رعاية الشؤون الاجتماعية الهولندية، وقد دخلت هولندا بجواز سفر شقيقتها ” 14 عاما ” ، كما تحقق في كيفية تمكنها من تغيير الطائرة مرتين للوصول إلى هولندا.

وقال والد الفتاة، وهي من أصل كوري، إن ابنته تلميذة موهوبة ولكنها ” أدمنت ” المحادثة عبر الإنترنت، ويبدو أن شخصا ما التقته في غرف الدردشة أغراها بالسفر إلى هولندا، كما تساءل الأب عن كيفية دخول ابنته بجواز سفر أختها الصبية البالغة من العمر 14 عاما المختلفة عنها في الشكل تماما وبدون موافقة والديها.

يذكر أن الفتاة قد حاولت السفر إلى هولندا في فبراير الماضي ولكن الشرطة استوقفتها في مطار ناشفيل.

وكانت الشرطة الهولندية بمساعدة الإنتربول ومكتب التحقيقات الفيدرالي ” إف بي أي ” ، قد تلقت معلومات سرية عن مكان تواجد الفتاة التي يبدو أنها مكثت مع عدة شبان تعرفت عليهم عبر الإنترنت.