هيئة السياحة تكشف عن خطتها القادمة في مشاريع فندقية جديدة - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

قال مدير عام الهيئة الوطنية للسياحة بالمنطقة الشرقية المهندس عبداللطيف البنيان، إن المنطقة الشرقية شهدت خلال الـ10 سنوات الماضية قفزة كبيرة في مجال السياحة والجذب السياحي، وذلك نظراً لموقعها الإستراتيجي وللخيارات السياحية التي تقدمها للسياح، لافتاً إلى أن عدد الرحلات السياحية الداخلية والوافدة تجازوت الـ10 ملايين رحلة سنوياً، بقيمة إنفاق تقدر بنحو 21 مليار ريال.

وأشار البنيان إلى أن 13 فندقاً و10 شقق فندقية من فئة 5 نجوم ستفتتح بالشرقية ضمن 77 مشروعاً فندقياً خلال الـ3 السنوات المقبلة.

وتابع: أن النمو السياحي المطرد الذي تشهده المنطقة بالزيادة التي شهدها عدد المنشآت السياحية فيها، حيث ارتفع عدد الفنادق من 53 فندقاً عام 2005م إلى 131 فندقاً حالياً بينها 18 فندقاً من فئة 5 نجوم، فضلاً عن الزيادة الكبيرة في حجم الاستثمار السياحي في المنطقة.