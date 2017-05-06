الصين تتخلص من 180 ألف سيارة قديمة للحد من التلوث - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

تخصلت بكين من 180 ألف سيارة قديمة ملوثة للبيئة في الأشهر الأربعة الأولى من عام2017 ، في إطار جهودها لمعالجة التكدس والحد من الضباب الدخاني، وفقا لما أكده مكتب البيئة في العاصمة الصينية .

وكشف مكتب حماية البيئة التابع لبلدية بكين، عن أن العاصمة فيها5.7 مليون سيارة مسؤولة عن نصف انبعاثات ثاني أكسيد النيتروجين بالمدينة وهي مصدر رئيسي للضباب الدخاني.

وتعهدت المدينة باتخاذ تدابير استثنائية هذا العام للوفاء بأهداف الحد من تلوث الهواء في الفترة من 2013 إلى 2017 عقب الارتفاع الكبير في الضباب الدخاني بالمنطقة في شهري يناير وفبراير.

ومن جانبه، قال وزير البيئة تشن جي نينغ في وقت سابق هذا العام إن حركة المرور مسؤولة عن 31 في المئة من إجمالي انبعاثات الجسيمات فيبكين.