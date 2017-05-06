بالفيديو.. رد فعل مؤثر لطفلة مبتورة القدم بين صديقاتها - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تداول نشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو مؤثر ،لفتاة تبلغ من العمر 7 سنوات، تعيش كما نظيراتها في عمرها بكل عفوية وفرح على الرغم من إعاقتها.

فـ”أنو”، تلك الفتاة البريطانية الصغيرة المبتورة الرجل، والتي وضع لها الأطباء رجلاً اصطناعية “ زهرية ” اللون، لا تعيش أي نوع من الحرج أو التفرقة بين زميلاتها.

في الفيديو الذي يخطف القلوب، تظهر “ أنو ” في ملعب مدرستها في بريمينغهام، وقد تجمعت صديقاتها حولها، فعانقتها واحدة وقبلتها أخرى، في لحظات تضج بالفرح وقبول الآخر المختلف!

وعند سؤال “أنو” عن رجلها الزهرية كما تسميها، أكدت أنها تساعدها على الركض والرقص بشكل أسرع، لافتة إلى أن هذا اللون هو المفضل لديها.